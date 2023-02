Michael Douglas : "Avant Ant-Man, je n’avais jamais joué devant un fond vert"

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est une affaire de famille. Comment définiriez-vous l’évolution de Hank, de son statut de premier Ant-Man à celui de mentor de Scott puis de sa petite-fille Cassie désormais ?

Lui et ses fourmis ont parcouru un long chemin ! C'était une chose de devenir aussi petit qu'une fourmi, mais Quantumania est à un tout autre niveau. Sans rien dévoiler de l'intrigue, je dirai que j'ai été heureux de voir mes fourmis jouer un rôle si important dans la résolution de l’histoire. Au fil des films, elles sont devenues beaucoup plus grosses et plus féroces dans leur combat contre certains méchants. Nous en avons un très bon dans ce troisième film avec Kang, incarné par Jonathan Majors. Elles ont plutôt bien résisté ! (il rit)

Vous faites partie de l'univers cinématographique Marvel depuis maintenant 8 ans. Vous souvenez-vous du jour où Marvel vous a appelé ?

Oui bien sûr, parce que je n'avais jamais joué dans un film avec un fond vert auparavant. Je me suis en quelque sorte auditionné. J'ai dit à mes agents : "Vous savez, j'ai fait de nombreux types de films différents, mais jamais devant un fond vert". Marvel m’a rappelé, m’a dit "Ant-Man" et ma réponse a été : "Ça a l'air super !" C'était une autre façon de procéder. Jouer dans ces conditions était beaucoup plus difficile que je ne le pensais au départ. Parce qu'à l'origine, ce n’était que des rideaux verts sur lesquels on ajoutait les effets spéciaux après le tournage. Aujourd'hui, huit ans plus tard, ils ont été remplacés par des écrans LED qui vous permettent de vraiment voir l’environnement dans lequel vous travaillez à ce moment-là.

Avez-vous demandé à vos enfants si vous deviez accepter le rôle de Hank ?

Je voulais les surprendre parce qu’ils n’ont pas pu voir la plupart de mes films, qui sont réservés à un public averti. Mes enfants étaient donc très heureux et enthousiastes de pouvoir dire à leurs amis que leur père était vraiment un acteur légitime parce qu'il jouait dans un film Marvel.