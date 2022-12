Antonio Banderas : "Le Chat Potté est toujours bien en vie même s’il n’en a plus qu’une"

Il s’est passé onze ans depuis la sortie du premier film. Vous l’avez depuis doublé dans des courts-métrages et des séries, mais pensiez-vous retrouver le Chat Potté sur grand écran ?

Antonio Banderas : Oui, car nous avons lancé la production de ce nouveau film il y a de nombreuses années. Il y a eu des changements au sein du studio DreamWorks Animation (qui a changé de propriétaire en 2016, ndlr). Beaucoup de choses se sont produites entre temps. Je recevais continuellement des nouvelles selon lesquelles nous avions un nouveau scénario, puis nous allions simplement modifier le script, puis nous allions commencer dans un an… J’ai eu peur à un moment donné qu’un responsable nous dise : "Vous savez quoi ? Nous n'allons plus incarner ce personnage". Mais ils ont découvert qu'il était toujours bien en vie, même s'il ne lui en reste plus qu’une ! (il rit). Tant mieux pour moi et pour le public autour du monde. Je trouve que c'est vraiment un personnage magnifique.

Ce deuxième film est un conte de fées qui dit comment affronter ses peurs et donner de la valeur à sa vie. Pourquoi le Chat Potté était-il le héros idéal pour raconter cette histoire ?

Parce qu’il tisse réellement des liens avec le public. C'est un personnage qui, depuis les films Shrek, échappe aux règles du politiquement correct. Et ça le rend très sincère quand il s'adresse aux spectateurs. Malgré la manière dont il se comporte, ses attitudes arrogantes et héroïques, il rit toujours de lui-même. C’est comme une sorte de clin d’œil. Avec ce deuxième film, nous ajoutons une nouvelle couleur, une sorte de vulnérabilité presque existentialiste, car il est confronté à la possibilité de mourir. Ça change tout, ça vous émeut. Je pense que c’est important que les enfants voient ça. Après le Covid et tous ces mois passés confinés, vous valorisez la vie d'une manière complètement différente. Les enfants peuvent voir à l'écran un héros qui a peur de mourir. C'est un bon message pour réfléchir à ces complexités et cette profondeur de la vie, délivré par un film qui est censé être amusant. Et il l'est ! (il rit)