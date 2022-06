Après le départ de Daniel Craig, le prochain James Bond peut (encore) attendre

Mardi soir, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont été mis à l’honneur par le British Film Institute (BFI) qui leur a décerné sa plus haute distinction en présence de nombreuses personnalités du cinéma outre-Manche. L’occasion d’en savoir plus sur l’identité du prochain 007 ? "Personne n’est dans la course", a affirmé la productrice dans son discours de remerciements.

"Nous travaillons sur le chemin que nous voulons emprunter avec le personnage, nous discutons", a-t-elle poursuivi. "Il n’y a pas de script et nous ne pouvons pas en avoir tant que nous n’avons pas décidé comment nous allons approcher le prochain film car ce sera vraiment la réinvention de Bond. Nous réinventons qui il est et ça prend du temps."