Après le succès de "Barbie", Mattel s’attaque à Polly Pocket pour étendre son empire au cinéma

Mais celui qui semble bâti pour marcher dans les traces du Barbie de Greta Gerwig sera consacré à Polly Pocket. Les figurines miniatures et leurs coffrets ont été confiés à Lena Dunham, la créatrice de la série Girls, qui dirigera Lily Collins, la star de Emily in Paris sur Netflix. Robbie Brenner, la productrice à la tête de Mattel Films, promet évidemment que le scénario est "super" et parle d’une "collaboration incroyable entre les deux femmes". Sans révéler aucune date de tournage et encore moins de sortie, alors que scénaristes et acteurs sont en grève contre les grands studios. Toujours auprès de Variety, Ynon Kreiz, dont "l’ambition est de créer des franchises", laisse entendre qu'il ne serait pas contre produire d’autres films Barbie. On signe déjà pour un spin-off consacré au Ken chanteur de Ryan Gosling, et vous ?