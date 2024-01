"Argylle" : comment l’autrice mystère d’un roman d’espionnage a inspiré le réalisateur de "Kingsman"

Matthew Vaughn réunit la star de "Jurassic World", l’interprète de Superman et la chanteuse Dua Lipa dans un film déjanté, mais pas sans défauts, au cinéma ce mercredi 31 janvier. Une œuvre inspirée d’une autre, publiée début janvier seulement, dont le mystère réside surtout dans l’identité de son autrice. Certains sont même persuadés que derrière le pseudonyme Elly Conway, qui signe avec "Argylle" son premier roman, se cache une superstar de la pop.

Son nom est sur toutes les lèvres. Mais personne n’a encore vu son visage. Elly Conway a réussi ce que peu ont fait avant elle. Réussir à vendre à un studio hollywoodien les droits de son premier roman avant même sa publication. Son titre ? Argylle, agent secret façon James Bond qui multiplie les missions autour du monde pour mieux le sauver. Le manuscrit finit par arriver – on ne sait trop comment – sur le bureau du réalisateur Matthew Vaughn qui décide d’en faire le socle de son nouveau projet.

Une ancienne serveuse ou Taylor Swift ?

Le film Argylle est annoncé à l’été 2021, la bande-annonce est dévoilée deux ans plus tard. Sans que le livre Argylle ne soit encore disponible en librairies. Mais le parti pris du réalisateur de Kick-Ass et Kingsman, qui fait d’Elly Conway le personnage central de sa comédie d’action, ainsi que son casting de stars (Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson et Dua Lipa pour ne citer qu’eux) contribuent à alimenter les fantasmes autour d’une autrice presque plus mystérieuse que le héros qu’elle a créé.

Sur son site, son éditeur Penguin Random House dit d’elle qu’elle "est née et a grandi dans l’État de New York" et que son livre a vu le jour "alors qu’elle travaillait comme serveuse dans un diner". Vous voulez en savoir plus ? Sachez que vous n’êtes pas seuls.

Dès l’automne 2022, The Hollywood Reporter a tout tenté pour enquêter sur Elly Conway. Sans succès. "Il y a quelque chose de louche", reconnaît auprès du New York Post un producteur hollywoodien qui choisit aussi, oh ironie, de garder l'anonymat. Sur Instagram, la principale intéressée suit essentiellement les stars du film inspiré de l’univers qu’elle a imaginé. Celle qui se décrit comme "introvertie" ne s’y montre pas plus bavarde. Les commentaires, eux, regorgent de théories plus ou moins folles sur l’identité de cette écrivaine que personne ne connaît.

Nombreux sont ceux à être persuadés qu’Elly Conway est en fait un pseudonyme emprunté par Taylor Swift. La faute notamment au chat d’Elly dans le film, de la même race que les minous de la chanteuse américaine. Sauf que l’animal, Chip de son vrai nom, est celui de Matthew Vaughn et son épouse, le mannequin Claudia Schiffer. Et si c’était plutôt le signe que le cinéaste était le véritable auteur d’Argylle ? Dans le podcast Happy Sad Confused en octobre, il expliquait que l’intrigue du film serait en fait basée non pas sur le premier mais sur le quatrième tome de la saga… toujours pas publié et peut-être même pas encore écrit.

À moins que le studio n’ait embauché un auteur pour signer le livre, disponible en France depuis le 10 janvier chez JC Lattès, qui accompagnerait la sortie du film ? Le Washington Post a voulu suivre cette piste, mais s’est aussi retrouvé dans une impasse. Tel Argylle face à ses ennemis, Matthew Vaughn se refuse à révéler quoi que ce soit. Si sa comédie d'action à 200 millions de dollars, fun, mais rallongée inutilement par des twists souvent prévisibles, risque de diviser public et critiques, sa campagne marketing ainsi que sa scène post-générique auront eu le mérite de jouer avec les nerfs de tout le monde.