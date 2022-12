"Avatar : La voie de l'eau" déferle sur le box-office mondial

De nouveau situé sur la planète Pandora, La voie de l'eau raconte une histoire se déroulant plus d'une décennie après les événements du premier film. Le Marine américain Jake Sully (interprété par Sam Worthington), a effectué sa transition dans le corps d'un Na'vi, le peuple à grande taille et à la peau bleue de Pandora, et travaille avec eux pour protéger leur habitat d'une funeste menace.

Le film Black Panther : Wakanda Forever perd, lui, la première place du box-office et se retrouve loin derrière Avatar avec 5,4 millions de dollars (5 millions d'euros) de recettes entre vendredi et dimanche. Après six semaines d'exploitation, l'œuvre Marvel afro-futuriste a engrangé près de 419 millions de dollars (394 millions d'euros) aux guichets nord-américains, et 367 millions de dollars à travers le monde (345 millions d'euros).