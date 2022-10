Avec "Close", son splendide mélo adolescent, Lukas Dhont va vous briser le cœur

Le premier mot qui lui vient à l’esprit devant son clavier, c’est l’amitié. "Parce que c’était quelque chose de complexe pour moi à cet âge-là", précise Lukas Dhont. "Et après j’ai compris que je voulais aussi faire un film sur la question de la masculinité. Quand tu regardes l’histoire du cinéma, des classiques sur l’adolescence comme Les 400 coups de François Truffaut, L’Enfance Nue de Maurice Pialat ou Ratcatcher de Lynne Ramsay, ce sont de très bons films. Mais c’est rare, dans cet univers, de voir des images d’amitié masculines qui sont fusionnelles, intimes, sensuelles. Ce manque de représentation, je voulais le combler avec ces deux garçons-là."

Si les thèmes abordés par Lukas Dhont sont d’une actualité brûlante – la question du genre, le harcèlement scolaire notamment – il serait injuste de réduire son film à un geste militant. Grâce à sa formidable maîtrise des silences et des regards, la beauté de ses cadrages et la lumière de ses jeunes interprètes novices, Eden Dambrine et Gustav de Waele, Close est d'abord et avant tout un immense mélodrame qui sert le cœur et fait rejaillir, par petites touches, ces instants cruciaux qui ont façonné l’existence de chacun d’entre nous. Juste magique.

>> Close de Lukas Dhont. Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker. 1h45. En salles mardi 1er novembre.