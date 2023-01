"Babylon" au cinéma : Damien Chazelle, le prodige qui ressuscite les années folles de Hollywood

Primé à Sundance puis à Deauville, Whiplash remporte trois Oscars et propulse la carrière de Damien Chazelle vers les sommets. Certains le verraient bien à la tête d’une franchise à succès ? Lui pense comédie musicale. Ce sera La La Land, un hommage post-moderne aux classiques comme Chantons sous la pluie et Les Parapluies de Cherbourg avec Ryan Gosling et Emma Stone dans la peau d’un pianiste de jazz mélancolique et d’une serveuse qui court les castings.

Tourné pour un budget modeste, le film rapporte plus de 400 millions de dollars de recettes et grâce à sa mise en scène virtuose, Damien Chazelle devient à 31 ans le plus jeune lauréat de l’Oscar du meilleur réalisateur. À la fin de la cérémonie le 26 février 2017, il remonte sur la scène du Dolby Theatre avec ses producteurs lorsque Warren Beatty et Faye Dunaway annoncent que La La Land est désigné meilleur film. Sauf qu’on leur a donné la mauvaise enveloppe !