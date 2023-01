"Back to black" : en tournage, le biopic sur Amy Winehouse déjà sous le feu des critiques

Certains internautes ont noté que la ressemblance entre la comédienne et Amy Winehouse était soudainement beaucoup moins flagrante. Difficile de se faire une idée du résultat final sans même avoir entendu la voix de la jeune femme, qui expliquait dans une interview à The Cut "chanter constamment chez elle". Auprès de TMZ, Mitch Winehouse se dit ravi du casting de Marisa Abela. "Ce n’est pas grave si elles ne sont pas des images miroirs", dit-il, notant qu'Eddie Marsan ne lui ressemble pas non plus et regrettant que trop d’importance soit accordée à l’apparence dans cette histoire. Une réaction pas vraiment surprenante quand on sait que le père de la chanteuse, responsable du patrimoine de la défunte, soutient pleinement la réalisation du film.