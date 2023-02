Will Smith retrouvera Martin Lawrence et les réalisateurs de "Batgirl" pour "Bad Boys 4"

Les deux hommes se tombent dans les bras. "Il est temps, c’est officiel ! Bad Boys for life", lancent-ils en rebondissant sur le fait que "four" veut aussi dire quatre en anglais. Sauf que Bad Boys 3 s’appelait déjà… Bad Boys for life. "On n’aurait pas dû choisir ce titre", note Will Smith. Dans un communiqué relayé par Variety, le studio Sony Pictures confirme que les retrouvailles de Marcus Burnett et Mike Lowery sont au stade de la pré-production avec la même équipe que le précédent film.

Le scénario sera à nouveau signé Chris Bremner et la réalisation a encore été confiée au duo Adil El Arbi et Bilall Fallah. Déjà aux manettes de la série Miss Marvel, les Belgo-Marocains remettent ainsi le pied à l’étrier hollywoodien après l’imbroglio autour de leur film consacré à la super-héroïne DC Batgirl.