Le duo le plus loufoque de la police de Miami reprend les armes pour "Bad Boys : Ride or Die", au cinéma ce mercredi 5 juin. Cette suite directe du film précédent sorti il y a quatre ans n’accorde pas de répit à ses deux stars, qui ont longuement préparé le tournage. Depuis Berlin où avait lieu l’avant-première européenne, les interprètes de Mike Lowrey et Marcus Burnett ont répondu à nos questions entre deux éclats de rire.

Ne leur parlez pas de retraite anticipée. Les mauvais garçons de la police de Miami ont beau approcher de la soixantaine, ils en ont encore sous le pied. Will Smith, 55 ans, et Martin Lawrence, 59 ans, rempilent pour Bad Boys : Ride or Die, en salles ce mercredi 5 juin. Mike Lowrey et Marcus Burnett deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique alors qu’ils tentent d’innocenter le défunt capitaine Howard, injustement accusé d’être mêlé au trafic de drogue de la ville.

Suite directe de Bad Boys for Life sorti en 2020, ce quatrième volet reprend les ingrédients majeurs de la saga, le grain de folie de ses metteurs en scène en plus. Les réalisateurs belgo-marocains Adil et Bilall ne ménagent pas leurs héros dans d’impressionnantes d’action aussi bien sur terre que dans les airs. Une aventure musclée, marquée de l’humour gras qui fait le sel de la saga depuis près de 30 ans, dont on a parlé avec des Will Smith et Martin Lawrence très en forme, aussi dissipés que leurs personnages.

Je me suis déchiré le ligament d’un pied en un seul saut de corde à sauter Will Smith

Bad Boys, c’est avant tout l’histoire d’une amitié si forte qu’elle devient une famille. Celle entre Mike et Marcus bien sûr, mais aussi celle que vous avez créée avec le public au fil des années. Si on remontait le temps jusqu’en 1995, les jeunes Will et Martin auraient-ils imaginé qu’ils joueraient encore ces personnages à l’approche de la soixantaine ?

Ensemble : Oh non, jamais !

Will Smith : On essayait simplement d’aller au bout de ce premier film.

Martin Lawrence : On n’avait qu’une seule loge, on n’avait qu’un muscle pour deux.

Will Smith : Oui, on n’avait aucun muscle dans le premier film !

Martin Lawrence : On travaillait avec un savant fou comme Michael Bay qui avait un esprit de génie, qui l’a toujours ! On ne savait pas ce qu’on avait.

Will Smith : On n’en avait pas la moindre idée.

Adil et Bilall, vos réalisateurs, nous ont dit que vous vous étiez préparés pendant un an avant le tournage. Quel a été votre plus grand défi lors de ces séances d’entraînement ?

Will Smith : Je dirais les blessures. Je n’arrêtais pas de me faire de petites blessures qui me mettaient à l’arrêt pendant deux-trois semaines. J’ai littéralement fait un mouvement de corde à sauter, parce qu’il y a une scène où mon personnage doit faire de la corde à sauter, et je me suis déchiré le ligament d’un pied en un seul saut. C’est le genre de bêtise qui rend les films d’action un peu plus difficiles quand on commence à vieillir.

Martin Lawrence : J’ai essayé de faire un régime rapide. J’ai perdu environ 10 kilos. Puis lorsque le tournage a recommencé (après la fin de la grève à Hollywood, ndlr), j’ai repris mon ventre (Will Smith éclate de rire). Parce que vous savez, la cantine était si bonne ! Des petits artisans !

Will Smith : Les petits donuts ronds !

Martin Lawrence : C’était si bon !

Le rendu est fantastique. Ça valait le coup de souffrir ! Will Smith sur l'utilisation de la SnorriCam, une caméra spéciale

Will, vous êtes devenu réalisateur le temps d’une scène avec un appareil bien spécial arnaché à vous. Comment avez-vous vécu cette expérience ?

Will Smith : Ce truc est vraiment lourd !

Martin Lawrence : L’équipement que tu portais ?

Will Smith : Oui, la SnorriCam.

Martin Lawrence : Il y avait un poids supplémentaire dessus. Will a porté tout ça sur son dos. Il l’a fait cinq ou six fois. Et je me suis dit : "Pfiou, c’est mon ride or die, mon binôme à la vie à la mort. J’espère qu’il va s’en sortir".

Will Smith : Oui, c’était difficile. Ça pesait probablement à peu près 30 kilos, non ? Vous l’attachez sur vous, mais ce n’est pas tant le poids, c’est le fait que le poids se trouve au bout de ce long objet. Le pistolet est attaché à la caméra et vous pouvez tourner la caméra dans toutes les directions.

Martin Lawrence : Tout ça se passe alors qu’on vous tire dessus et que vous devez vous déplacer, suivre l’action. C’était fou !

Will Smith : Oui, vraiment. Mais le rendu est fantastique. Ça valait le coup de souffrir !

Quel accueil espérez-vous pour cette nouvelle suite de la part du public français ?

Will Smith : La saga a eu beaucoup de succès en France, un succès croissant. Le troisième film est d’ailleurs celui qui a le mieux fonctionné (1,7 million d’entrées en 2020, NDLR). J’espère donc qu’on poursuivra cette tendance à la hausse avec ce quatrième volet.

>> Bad Boys : Ride or Die (1h55) - actuellement au cinéma