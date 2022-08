"On s’est dit que c’était une blague" : les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah racontent l’annulation de "Batgirl"

À défaut de pouvoir découvrir Batgirl, le public serait bien inspiré de foncer en salles pour voir Rebel. Le film, qui représente plus de dix ans de travail pour le duo, mêle la force du documentaire à la puissance du cinéma pour un résultat saisissant, à vous retourner les tripes. Adil et Bilall n’en ont pas fini avec Hollywood pour autant. Ils sourient quand on évoque la possibilité de retrouver Marvel pour le retour des Avengers au cinéma en 2025.

Et si leur prochain projet américain, c’était avec Will Smith qu’ils ont connu sur Bad Boys for life ? "On verra, Inch’Allah !", nous lance avec un grand sourire le binôme dont vous n’avez pas fini d’entendre parler.