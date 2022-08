"Batgirl" : les réalisateurs "choqués" que leur film ait été mis au placard

"Même si le film était loin d'être achevé, nous aurions voulu que les fans à travers le monde aient l’opportunité de le voir et de se l’approprier. Peut-être qu’un jour, ils le feront insha’Allah", poursuivent-ils. Adil et Bilall saluent "leur incroyable cast et équipe technique" pour "leur superbe travail". "Ils ont bossé si dur pour donner vie à Batgirl. Nous sommes pour toujours reconnaissants d’avoir fait partie de cette équipe", ajoutent-ils. Les réalisateurs parlent d’un "rêve" pour évoquer leur collaboration avec "des acteurs si fantastiques". Michael Keaton et J.K. Simmons reprenaient les rôles de Bruce Wayne et James Gordon, Brendan Fraser jouait le grand méchant.