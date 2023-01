Biopic de Michael Jackson : le roi de la pop sera incarné par son neveu Jaafar

Le biopic de Michael Jackson est produit par le Britannique Graham King, un spécialiste du genre puisqu'on lui doit notamment Bohemian Rhapsody, le film consacré à Queen et Freddie Mercury. Dans Variety, il révèle avoir mené un casting mondial pour interprète le chanteur avant de se laisser convaincre par son neveu.

"J’ai rencontré Jaafar il y a plus de deux et j’ai été stupéfait par la manière organique dont il s’approprie l’esprit et la personnalité de Michael", assure-t-il. "Pour moi, il a vite été clair qu’il était le seul à pouvoir tenir ce rôle." Le réalisateur Antoine Fuqua décrit de son côté "la connexion spirituelle" qu’il a ressenti la première fois qu’il a rencontré le jeune homme.