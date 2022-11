Lupita Nyong’o ("Black Panther : Wakanda Forever") : "Chaque plan est un hommage à Chadwick Boseman"

Comme vous le dites, chaque personnage incarne une différente étape du processus de deuil. Diriez-vous que Nakia incarne l’étape de l’acceptation ?

Je pense qu'il serait très sage de le dire, oui. Au moment où je jouais Nakia, je n'étais pas du tout dans l’acceptation. C'était donc un peu frustrant de devoir trouver ce sentiment. Ça m'a échappé au début. Je me disais : "Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je doive jouer de cette façon". Parce que je me sentais plus chaotique et brute. Mais je pense qu'elle m'a vraiment aidée à surmonter mon propre chagrin. Elle est beaucoup plus sage. C’est vital de la voir à cette étape du processus de deuil parce qu'elle était sans doute la plus proche de T'Challa. Ça donne la permission au public d’embarquer avec nous et de savoir que tout va bien se passer.

Wakanda Forever est un voyage très émouvant, mais c’est aussi un film plein d’action mené par les femmes. Est-ce à dire que quand rien ne va plus, les femmes sont toujours là pour nous sauver ?

Ce féminisme est inscrit dans l'ADN de notre histoire. Dans le premier film, nous voyons un roi entouré de femmes influentes et puissantes, qui jouent toutes un rôle très différent dans sa vie. En son absence, il était tout à fait naturel que ces femmes soient les plus touchées et que nous suivions leur parcours. Ce que j'aime dans ce que nous voyons et la façon dont nous le voyons, c'est qu'au Wakanda, ce n’est pas exceptionnel de voir les femmes au pouvoir. C'est la norme, elles sont égales aux hommes. C'est ce à quoi il faut aspirer dans le monde réel.