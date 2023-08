"Blanche-Neige" : le remake de Disney casse les codes (et s'attire les critiques)

Revenu aux affaires cet hiver, Bob Iger a aussitôt réaffirmé son attachement aux valeurs "d'inclusion, d'acceptation et de tolérance ". Avec toutefois un bémol. "Est-ce que j'aime que l'entreprise soit mêlée à une controverse ? Bien sûr que non", a-t-il réagi à la question d’un salarié lors d’une conférence interne le 28 novembre dernier. "Cela peut être une source de distraction. Cela peut avoir un impact négatif sur la compagnie. Je vais tâcher de calmer les choses dans la mesure du possible."

Quid des prochaines productions maison ? À voir. Alors que la major s’est lancée dans un grand plan de restructuration, la presse spécialisée révélait début juin le départ dans la plus grande discrétion de Lantondra Newton, sa vice-présidente et "cheffe de la diversité". Son job depuis sept ans chez Mickey ? "S’assurer que Disney s’engage et produise des divertissements qui reflètent le public mondial", pouvait-on lire dans un mémo révélé par Variety. Elle n’a toujours pas été remplacée.