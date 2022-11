Gore, sensuelle et mélancolique : "Bones And All" est la romance la plus dangereuse de l’année

Il était une fois dans les années 1980, dans un bled paumé de la Rust Belt, cette Amérique industrielle dont le déclin se lit sur les murs défraichis et la mine résignée des habitants. Maren (Taylor Russsell), 18 ans, fait le mur rejoindre une bande de copines de classe blondes comme les héroïnes de Virgin Suicides. L’atmosphère rose bonbon vire au rouge écarlate lorsque leur invitée dévore littéralement le doigt de l’une de ses camarades jusqu’à l’os. En panique, la bouche en sang, elle se précipite chez son papa qui lui ordonne de faire ses affaires avant l’arrivée de la police…

Derrière la caméra de cette adaptation d’un roman young adult de Camille DeAngelis, Luca Guadagnino est passé maître pour décrire les tourments charnels de ses personnages, avec en point d’orgue le merveilleux Call Me By Your Name, déjà interprété par Timothée Chalamet. Car si Bones And All contient son lot de scènes gore, qui raviront les amateurs du genre, son originalité consiste à nous raconter, sous couvert d’épouvante, l’entrée de Maren dans l’âge adulte et sa découverte des autres, de leur corps et surtout du sien, en proie à des pulsions aussi dangereuses que symboliques.