Box-office 2023 : découvrez le top 10 des plus gros succès ciné de l'année en France

Fin 2023, les salles françaises devraient enregistrer leur meilleur taux de fréquentation depuis le Covid. Si les franchises à succès montrent des signes d'essoufflement, Hollywood continue de dominer le top 10 hexagonal. Un classement dans lequel trois films français sont parvenus à se glisser.

Avec 162,80 millions d’entrées fin novembre, un cumul en hausse de 21,7 % par rapport aux onze premiers mois de 2022, les salles françaises ont retrouvé des couleurs. L'an dernier, le phénomène Avatar : la voie de l'eau de James Cameron avait tiré la fréquentation vers le haut à sa sortie en décembre. En 2023, le top 10 s'est consolidé au fil des mois. Et il est dominé sans surprise par Hollywood, avec sept films contre trois productions made in France. La tendance ? Le goût du public pour le cinéma à grand spectacle, même si les franchises à succès commencent à montrer des signes de fatigue. Jugez plutôt...

10. Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1

Avec 2.617.032 entrées, le retour de l’agent Ethan Hunt réalise un score inférieur à celui des deux précédents volets. Fort du triomphe de Top Gun : Maverick, Tom Cruise espérait sans doute séduire un plus large public. Reste que le Monsieur 100.000 volts du cinéma américain ne risque pas de se décourager puisqu’il met actuellement la touche finale au prochain épisode, prévu pour 2025.

9. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

Avec 2.940.904 entrées, l’ultime aventure du célèbre archéologue a suscité des réactions mitigées de la part des fans. La faute à l’absence de Steven Spielberg derrière la caméra, remplacé par James Mangold ? Avec un score inférieur à celui du précédent volet en 2008, qui avait déjà divisé, Harrison Ford a sans doute raison de ranger son chapeau au vestiaire.

8. Élémentaire

Avec 3.190.257 entrées, le dernier Pixar fait mieux que Buzz l’éclair l’an dernier. Mais on reste tout de même loin des scores atteints par les grands classiques du studio. Après un démarrage poussif, cette jolie fable réalisée par Peter Sohn a tout de même bénéficié d’un bouche-à-oreille favorable, lui permettant de s’installer dans le top 10.

7. Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

Avec 3.337.706 entrées, le pari de ressusciter le classique de Dumas est plutôt réussi. Emmené par la crème des comédiens du moment, François Civil en tête, le film de Martin Bourboulon prouve que le cinéma français sait aussi y faire en matière de grand spectacle. Sorti le 13 décembre, le deuxième volet consacré à Milady a déjà attiré plus de 700.000 spectateurs.

6. Les Gardiens de la Galaxie 3

Avec 3.436.824 entrées, Starlord, Groot et leurs camarades font des adieux réussis à leurs spectateurs puisqu’il s’agit du meilleur score de la trilogie lancée en 2014 par le réalisateur James Gunn. C’est aussi le plus gros succès pour un film de superhéros cette année, la plupart des blockbusters du genre ayant été boudés par les fans.

5. Alibi.com 2

Avec 4.277.971 entrées, cette suite du film de 2017 est ni plus ni moins le plus gros succès en salles de la bande à Fifi. Une performance d’autant plus notable qu’il s’agit de la seule comédie française qui figure cette année dans le top 10. Prochaine étape : une nouvelle aventure du Marsupilami, prévue pour 2026.

4. Oppenheimer

Avec 4.446.338 entrées, Christopher Nolan renoue avec les sommets après le semi-échec de Tenet. Oppenheimer est sans doute son film le plus grave et l'un des plus complexes. Mais férus de science ou pas, les spectateurs se sont précipités en masse. En France, il s’agit même du deuxième plus gros succès de sa carrière, juste derrière Inception.

3. Astérix et Obélix : L’Empire du milieu

Avec 4.598.637 entrées, Guillaume Canet signe le plus gros succès français en salles de l’année. Malgré des critiques assassines, cet épisode basé sur un scénario inédit fait mieux que le précédent volet en 2012. Même si on est loin des scores de Mission Cléopâtre d'Alain Chabat dont la ressortie cet été a attiré plus de 400.000 spectateurs.

2. Barbie

Avec 5.846.809 entrées, l’adaptation en live action des aventures de la célèbre poupée Mattel a surpassé toutes les attentes. Porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, le film de Greta Gerwig est une source infinie de discussions. Blockbuster féministe ? génial coup marketing ? Ou les deux à la fois ? Visiblement tout le monde y est allé pour se faire un avis.

1. Super Mario Bros, le film

Avec 7.359.395 entrées, cette collaboration entre le studio d’animation Illumination et le géant Nintendo signe le plus gros succès de l’année en France. Trente ans après une version live action calamiteuse, ses réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic ont trouvé la bonne formule pour séduire les nostalgiques du célèbre jeu vidéo et leurs enfants. Autant dire qu’un deuxième volet est dans les tuyaux…