Box-office : à peine sorti en France, "Le Garçon et le Héron" de Miyazaki bat déjà des records

Si Le Garçon et le Héron démarre sur les chapeaux de roues, c’est sans doute que par son auteur parle désormais à plusieurs générations de spectateurs. Son tout premier chef-d'œuvre, Le Château de Cagliostro, remonte en effet 1979. Nausicaä de la Vallée du Vent, Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro… Pendant longtemps, ses films sortiront en France plusieurs années après le Japon.

Le Voyage de Chihiro, en 2001, sera le premier à bénéficier d’une distribution mondiale presque simultanée, avec à la clé son plus succès et 274 millions de dollars de recettes. En France, aussi, c'est son plus gros score à ce jour avec 1,4 million d’entrées. Il lui a également l’Oscar du meilleur film d’animation à Hollywood, une première pour une œuvre en langue étrangère.