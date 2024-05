Box-office : Artus signe le meilleur démarrage de l'année avec "Un p'tit truc en plus"

"Un p’tit truc en plus", le premier film de l'acteur et humoriste Artus, a pris la tête du box-office lors de sa sortie mercredi. Une comédie dans laquelle l'ancien candidat de "Danse avec les stars" donne la réplique à de vrais comédiens en situation de handicap. Avec 279.653 spectateurs dans toute la France, il fait mieux que le blockbuster hollywoodien "Dune 2".

Artus plus fort que les Américains ! Avec 279.653 spectateurs, Un p’tit truc en plus, le premier film de l’acteur et humoriste, vient de réaliser le meilleur démarrage de l’année dans les salles françaises. Il fait mieux que les blockbusters Dune 2 (260.811 spectateurs) et Kung Fu Panda 4 (198.774 spectateurs). Un succès porté par les entrées en province puisque le long-métrage ne signe que le cinquième démarrage de l’année à Paris.

Dans Un p’tit truc en plus, Artus s’est donné le rôle d’une petite frappe en cavale avec son père joué par Clovis Cornillac. Pour échapper à la police, ils se font passer pour un éducateur spécialisé et un pensionnaire dans une colonie de vacances pour des jeunes porteurs d’un handicap mental. Tandis qu'Alice Belaïdi joue la directrice de la colo, les personnages des pensionnaires ont été confiés à de vrais acteurs en situation de handicap.

Une comédie qui faisait peur aux producteurs

Interrogé lundi dans Bonjour ! La Matinale de TF1, Artus a expliqué qu’il n’avait pas été facile de produire cette comédie, certains de ses interlocuteurs se montrant frileux à l’idée d’un tel casting. "J’ai même entendu des phrases que je ne pensais pas pouvoir entendre, comme 'Quand je vois des handicapés, je change de trottoir'", a-t-il révélé.

"Force est de constater que 28 ans après Le Huitième jour avec Daniel Auteuil, il n’y a pas eu beaucoup de films avec des personnes handicapées", a souligné l’ancien candidat de "Danse avec les stars". Est-il en route pour faire date dans l'Histoire du cinéma français ? C'est bien parti…

Si Un p'tit truc en plus démarre loin derrière Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon, avec 558.000 entrées lors de son premier jour en 2008, le film fait mieux qu'Intouchables de Nakache et Toldedano (191.000 entrées en 2011) ou Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron (200.723 entrées en 2014).