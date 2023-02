Box-office : "Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu" détrône (enfin) "Avatar 2"

Le film de Guillaume Canet n’atteindra sans doute pas les mêmes sommets que celui de James Cameron. Mais ses résultats vont être suivis de près par le petit monde du cinéma français. Dans un contexte encore fragile pour la fréquentation, cette cinquième adaptation de la célèbre bande dessinée fait mieux que la précédente, Astérix et Obélix : Au Service de sa Majesté qui avait attiré 1.132.279 spectateurs en première semaine. Mais elle se classe derrière Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (3.685.097 entrées), Astérix aux Jeux Olympiques (3.007.811 entrées) et Astérix et Obélix Contre César (2.718.443 entrées).

La troisième marche du podium est occupée par Babylon, le film de Damien Chazelle avec Brad Pitt qui a attiré 234.851 entrées en troisième et franchit donc la barre du million d’entrées. Une jolie revanche pour le cinéaste franco-américain après l’échec de cette fresque sauvage sur le Hollywood des années 1920 dans les salles américaines. Score décevant en revanche pour Knock at the Cabin, le nouveau M. Night Shyamalan qui doit se contenter de 109.685 entrées. Déception aussi pour l’autre nouveauté américaine de la semaine, Le Pire voisin au monde avec Tom Hanks, qui ne figure qu’à la 9e place avec 67.470 entrées.