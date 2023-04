Box-office : "Super Mario Bros" renverse tout sur son passage

Cette fois, la firme japonaise s’est tournée vers Illumination, le studio d’animation américain qui enchaîne les succès à l’image de la saga Moi, Moche et Méchant. Écrit par Matthew Fogel, le scénariste des Minions 2, et réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, deux spécialistes du dessin animé pour enfants, Super Mario Bros bénéficie d’un savoir-faire éprouvé en la matière. Mais aussi de la vague nostalgique sur laquelle surfe Hollywood, du récent Top Gun : Maverick au prochain Indiana Jones 5.

Avec un tel démarrage, tous les espoirs sont permis. Super Mario Bros semble en mesure de devenir le plus grand succès de tous les temps pour les studios Illumination en dépassant Les Minions et ses 1,1 milliard de recettes en 2015. Mais rien ne dit que le petit plombier à la salopette bleue n'ira pas tutoyer Le Roi Lion de 2019, champion "all time" du cinéma d'animation avec 1,6 milliard de recettes.