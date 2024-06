Le nouveau film d'animation des studios Pixar signe le meilleur démarrage de l'année et repousse "Un p'tit truc en plus" à la deuxième place du box-office. Reste qu'avec déjà plus de 7 millions d'entrées, le film d'Artus est désormais le deuxième plus gros succès en salles depuis le Covid. S'il parvient à atteindre les 10 millions, ce sera une première pour un film français depuis douze ans.

Petit événement au sommet du box-office français. Après sept semaines de domination sans partage, Un p’tit truc en plus cède son trône à Vice-Versa 2 de Kelsey Mann. Avec un cumul de 527.504 entrées en incluant les avant-premières, le nouveau film d’animation Pixar signe ni plus ni moins le meilleur démarrage de l’année en France, loin devant le premier volet qui était sorti en 2015.

Dans ce nouvel opus, la jeune Riley désormais adolescente est confrontée à de nouvelles émotions qui viennent chambouler Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. Oscar du meilleur film d’animation réalisé par Pete Docter, le premier volet est devenu un classique du genre, avec un double niveau de lecture qui séduit à la fois les parents et les enfants.

Retour en grâce pour Will Smith ?

Cette passation de pouvoir n’enlève rien au phénomène Un p’tit truc en plus, au contraire. Avec désormais plus de 7,3 millions d’entrées, le film d’Artus est désormais le deuxième le plus vu en salles en France depuis le Covid derrière Avatar : La voie de l’eau, coiffant Spider-Man : No Way Home et Super Mario Bros. Les 8 millions devraient rapidement être franchis. Pourquoi pas les 10 ? Ce serait la première fois pour un long-métrage français depuis Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? en 2012.

Derrière ces deux films familiaux, on retrouve Bad Boys : Ride or Die. Le retour de Will Smith et Martin Lawrence avait attiré 380.000 spectateurs en première semaine. Il file doucement mais surement vers le million, le plus gros succès de sa vedette depuis la fameuse affaire de la gifle aux Oscars. À l'international, il a déjà rapporté plus de 225 millions de dollars, l'équivalent de son budget.

Si Artus fait mieux que résister à la compétition hollywoodienne, comment se portent ses collègues du cinéma français ? Quentin Dupieux approche des 500.000 entrées avec Le Deuxième acte, tandis Bruno Podalydès cumule près de 300.000 entrées en deux semaines avec La Petite Vadrouille. En attendant la sortie mercredi prochain du plus gros budget tricolore de l’année : Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney.