Box-office : "La Tresse" tisse son succès, déception pour le retour de Ladj Ly

Un parfum de vacances de Noël plane déjà sur les sommets du box-office français. Derrière les films d’animation familiaux, l’adaptation feel good de "La Tresse" crée la surprise. Déception en revanche pour "Bâtiment 5", le nouveau film du réalisateur engagé Ladj Ly.

C’est bientôt l’heure des bilans pour les salles obscures. Avec une hausse de la fréquentation de 21,7% sur les onze premiers mois de l’année, 2023 devrait d’achever autour des 180 millions d’entrées. En l’absence d’un méga-blockbuster comme Avatar 2 de James Cameron l’an dernier, c’est le cinéma d’animation qui déplace les foules en ce début du mois de décembre.

Avec 395.036 spectateurs supplémentaires en deuxième semaine, le dernier Disney Wish – Asha et la bonne étoile conserve la première place et franchit déjà la barre du million d’entrées. Il devance Migration, le nouveau bébé des studios Illuminations qui a séduit 266.863 spectateurs en première semaine. Mack le canard et ses compères profiteront-ils des vacances scolaires pour redécoller vers les sommets ?

"Wish - Asha et la bonne étoile" : le Disney de Noël Source : TF1 Info

Tandis que le controversé Napoléon de Ridley Scott perd encore du terrain, avec 226.566 spectateurs en troisième semaine pour un total de 1,3 millions d’entrées, c’est un film français (presque) inattendu qui crée la surprise. Adaptation du roman à succès de Laetitia Colombani, La Tresse engrange 212.167 curieux supplémentaires en deuxième semaine et cumule déjà 518.240 spectateurs. Sans stars, l'histoire de trois femmes reliées par-delà les continents est portée par un excellent bouche-à-oreille.

Au rayon des déceptions, ça ne va pas fort pour Franck Dubosc et Gilles Lellouche. Le premier doit se contenter de 101.658 spectateurs avec la comédie Noël Joyeux tandis que le second plafonne à 116.736 entrées avec Soudain Seuls, un film de survie épique et intime dans lequel il donne la réplique à Mélanie Thierry.

Échec enfin pour le retour sur grand écran de Ladj Ly. Après le triomphe en 2019 de son premier film, Les Misérables, couvert de récompenses et applaudi par plus de 2 millions de Français, son Bâtiment 5 n’a suscité la curiosité que de 88.788 spectateurs en première semaine.