Comédie réalisée par Artus, "Un p'tit truc en plus" vient de dépasser le cap des 5 millions de spectateurs au cinéma. Il s'agit du meilleur score réalisé par un film cette année et même le plus grand succès français au cinéma depuis la crise du Covid-19. Le long-métrage aborde avec humour la thématique du handicap.

Une réussite détonante et inattendue. "Un p'tit truc en plus", comédie réalisée par l'humoriste Artus, vient de dépasser les 5 millions d'entrées au cinéma. Un score remarquable qui fait du long-métrage, sorti il y a à peine un mois, le 1ᵉʳ mai dernier, le plus gros succès de l'année. Il dépasse ainsi le blockbuster américain "Dune 2" et ses plus de 4 millions d'entrées. Sur les réseaux sociaux, le distributeur du film, Pan Distribution, a annoncé sur son compte Instagram avoir franchi ce cap de fréquentation et remercié "cinq millions de fois" le public pour son soutien.

Plus gros succès depuis la crise du Covid-19

Autre performance à souligner : avec son résultat, "Un p'tit truc en plus" devient même le long-métrage français le plus vu dans les salles obscures depuis la pandémie du Covid-19. Une place occupée jusque-là par "Astérix et Obélix : l'empire du milieu" de Guillaume Canet, qui avait attiré 4,6 millions de spectateurs en 2023 avec un budget bien supérieur. Dans le film d'Artus, une dizaine de comédiens amateurs en situation de handicap donnent la réplique à un casting de professionnels, constitué de l'humoriste lui-même, mais aussi de Clovis Cornillac et Alice Belaïdi.

Comment expliquer cette ruée dans les salles, à l'heure où le secteur du 7ᵉ art tente de se remettre de la période de la crise sanitaire ? "Dans cette époque un peu anxiogène, c'est un film qui fait du bien", a répondu Artus face au succès tonitruant de son œuvre. Selon lui, "Un p'tit truc en plus" permet de découvrir "une population qu'on ne voit pas souvent" à l'écran, tout en abordant le thème de l'handicap avec humour, mais toujours avec bienveillance. Un triomphe qui rappelle celui d'"Intouchables", qui avait réuni en salles plus de 19,5 millions de spectateurs en 2011. Omar Sy y jouait le rôle d'un aide-soignant qui se liait d'amitié avec un riche homme tétraplégique dont il s'occupait, incarné par François Cluzet.

L'équipe du film d'Artus avait gravi les marches du Festival de Cannes le 22 mai dernier, mais celle-ci avait permis de mettre en lumière le fait que l'intégration des personnes handicapées dans le monde du cinéma restait encore longue. En effet, durant cet événement, Artus a dû porter dans ses bras l'un de ses comédiens, Sofian Ribes, qui se déplace en fauteuil roulant. Une situation qui avait fait grincer les dents de Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. "Cela n'est plus acceptable de voir ce genre d'images, c'est une atteinte à la dignité de la personne que de devoir se faire porter jusqu'en haut", avait-elle réagi après cet épisode, dans Nice-Matin.