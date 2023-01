VOTEZ ! Quel film français sorti en 2022 sera votre préféré ?

Le box-office 2022 a été dominé par des productions américaines, le plus souvent des suites ou des franchises bien établies avec tête des blockbusters comme "Avatar, la voie de l’eau" (plus de 8 millions d’entrées) et "Top Gun : Maverick" (6,6 Millions d’entrées), le cinéma français a pu compter sur une offre diversifiée à l’image des trois plus gros succès nationaux : "Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ?" (2,4 millions d’entrées) , Novembre (2,3 millions d’entrées) ou Simone, le voyage du siècle (2,3 millions d’entrées).