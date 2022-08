Brad Pitt, tueur un peu gauche dans "Bullet Train" : "Il s’en sort à chaque fois à la Forrest Gump"

Lui préfère nous parler de la période à laquelle a été mis en boîte Bullet Train. "Nous avons tourné pendant le confinement en 2020, on est l’un des premiers films à être entré en production. Le plus difficile, ça a été tous les protocoles en place. On avait tous un double masque, une sorte de bouclier sur le visage, on était testé tous les jours", nous raconte-t-il, détaillant "l’ambiance familiale" qui règne habituellement sur un plateau de tournage. "Là, on était vraiment séparés de l’équipe. Je ne sais toujours pas à quoi ressemble la moitié d’entre eux. Mais c’était super de pouvoir rire autant pendant ces temps si compliqués. Et le film est fait pour ça", souligne-t-il.