"Bros" : une irrésistible comédie romantique gay, pour le meilleur et pour le rire

Aussi taquin que coquin, Bros n’exclut personne et tacle avec humour les hétéros, les tensions au sein de la communauté, l’invisibilisation par l’Histoire des grandes figures LGBTQ+ ou encore la masculinité toxique. Toujours avec une grande intelligence et une plume aiguisée. "C’est un film qui parle d’amour, d’une expérience humaine. On veut s’assurer que les gens nous voient avant tout comme des humains. Tout le reste s’inscrit dans cette idée. C’est ce qui m’a vraiment enthousiasmée dans ce projet. Je ne voulais pas être l’énième personnage trans dans un film", nous glisse l’actrice transgenre TS Madison.

"On ne voulait pas avoir à se dire : 'Et voilà, encore une fois on va se faire de l’argent sur notre dos !' Mais ce n’était rien de ça. J'espère que les gens comprendront que nos voix, nos valeurs, notre esprit et nos talents comptent, que ça changera le regard qu'a la société sur nous", acquiesce le comédien Miss Lawrence.