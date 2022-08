"Ma vie a changé de manière folle" : comment Netflix a bousculé la carrière de Joey King

"Je me sens vraiment heureuse et chanceuse d’avoir eu ces années d’expérience derrière moi. Elles m’ont un peu préparée à ça. Je n’ai pas eu la sensation que ça arrivait du jour au lendemain, ça m’a semblé progressif. Je crois que ça m’a aidé à digérer la manière folle dont ma vie a changé", reconnaît-elle. Aujourd’hui, Joey King est suivie par plus de 19 millions de personnes sur Instagram et enchaîne les tournages. Dans Bullet Train, Prince n’arrête pas de répéter qu’elle a de la chance. Quand on lui demande quel a été le moment le plus chanceux de sa carrière, elle nous répond tout de suite : The Act.