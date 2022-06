"Buzz l’Éclair" : Pixar offre au héros de "Toy Story" un décoiffant voyage dans l’espace

Angus, dans le documentaire Au-delà de l’infini sur Disney+, vous expliquez que le film raconte "la naissance d’un héros". Vous dites que Buzz passe de l’astronaute John Glenn à Han Solo, de la saga Star Wars. Comment avez-vous façonné cette histoire ?

Angus MacLane : J’ai vraiment dit ça ? Je ne m’en souviens pas.

Galyn Susman : Ça te ressemble bien (elle rit).

Angus MacLane : Tout se joue au moment du développement. C’est un personnage différent du jouet. Qu’allons-nous changer ? Que voulons-nous voir dans le film ? Quelles sont nos attentes ?

Galyn Susman : Je crois que je sais ce que tu voulais dire. Il s’agit de partir du héros qui n’a aucune faille, comme John Glenn qui était décrit comme la perfection même.

Angus MacLane : C’est ça ! Nous devions faire de Buzz un personnage imparfait pour pouvoir le faire progresser. Il a fallu trouver un moyen pour qu’il soit aspirant et attachant, mais qu’il ait aussi quelque chose à surmonter. Han Solo est le genre de personnages qui se choisit lui-même avant de choisir les autres. C’était un peu pareil pour Buzz, qui finit par se ranger du côté des autres avant le sien.

Vous remerciez la Nasa dans les crédits. Comment avez-vous travaillé avec eux ?

Galyn Susman : Nous avons eu la chance de faire la connaissance et de nous lier d'amitié avec Tom Marshburn, qui est astronaute. Il est normalement stationné hors de Houston, au centre spatial Johnson. Il était revenu six semaines plus tôt d'un séjour de six mois dans la Station spatiale internationale. C'était son troisième voyage dans l'espace, le deuxième à bord de l’ISS. Il est l'un des astronautes les plus expérimentés du monde aujourd'hui. Il a pris beaucoup de temps tout au long de la conception du film pour répondre à nos questions. Que ressent-on quand on est l’espace ? C'était une expérience exceptionnelle. Il nous a vraiment appris ce sens du travail d'équipe. Il est très reconnaissant envers tous ceux qui travaillent à la Nasa, qui s'assurent qu'il peut faire son travail et qu'il peut le faire en toute sécurité. Cette loyauté et cette reconnaissance sont quelque chose que nous voulions que Buzz apprenne au cours du film.