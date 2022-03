"C’était fou" : Michael Bay raconte le tournage musclé d’"Ambulance" en pleine pandémie

Son nom est synonyme d’action. Bad Boys, Armageddon, No Pain No Gain ou encore la saga Transformers, c’est lui. Entrer dans l’univers de Michael Bay, c’est accepté d’être bousculé. Littéralement. Rien ne va plus vite que dans Ambulance, film de braquage survolté qui pendant près de 2h30 suit à la trace le véhicule médical dans lequel ont trouvé refuge ses héros. Danny et Will (épatants Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II), deux frères que tout oppose, embarquent dans leur fuite la secouriste Cam (redoutable Eiza Gonzalez) et l’officier de policier qu’ils ont blessé par balle.