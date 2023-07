"Ça m’a vraiment fait peur" : Tom Holland se confie sur son addiction à l'alcool

Depuis un an et demi, il n'a pas touché une goutte d'alcool. Tom Holland s'est livré avec beaucoup d'honnêteté sur son addiction, dans le podcast "On Purpose with Jay Shetty", un auteur anglais, lundi 10 juillet. L'interprète de Spider-man est revenu sur sa décision d'arrêter de boire, expliquant que tout a commencé après des fêtes de fin d’année "très, très arrosées".

Alors qu'il décide de faire le Dry January, le mois sans alcool, le compagnon de Zendaya réalise qu'il est accro à la boisson. "Je ne pensais qu'à boire. Ça m'a effrayé", explique le jeune homme de 27 ans. "Je me réveillais en y pensant, je vérifiais l’horloge (…) Alors, j’ai en quelque sorte décidé de me punir et de dire : 'Je le ferai aussi en février. Si je peux faire deux mois de suite, alors je peux me prouver que je n’ai pas de problème'", poursuit le comédien à l’affiche de la série The Crowded Room.