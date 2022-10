Ahmed Sylla, fan de l’OM dans "Classico" : "Le film va réveiller le supporter que vous n’êtes pas"

Ne croyez pourtant pas qu’Ahmed Sylla vive sur une autre planète. "Plus les années passent et moins je le vois changer. Il est toujours aussi avenant et bosseur malgré son succès", témoigne Alice Belaïdi, qui le retrouve dans Classico cinq ans après L’Ascension, réjouissante comédie qui avait séduit plus d’un million de Français au cinéma. "À l'époque, personne ne le connaissait. On tournait place de Clichy et personne ne l'arrêtait pour une photo. Il commençait à peine. Le sketch qui l’a révélé au 'Marrakech du rire' n’était pas encore sorti. Aujourd’hui, il a sûrement un peu plus d’argent, il fait le tour de France avec des films et des spectacles. Mais c’est le même gars. Il a un côté pur, et ça, c'est trop beau à voir", insiste-t-elle.