Brendan Fraser métamorphosé dans "The Whale" : une performance (vraiment) hors norme

En salles en France ce mercredi, The Whale est l’adaptation d’une pièce que Darren Aronofksy a découvert lors de sa première à New York en 2012. En sortant du théâtre, l’auteur de Requiem For A Dream et The Wrestler a tout de suite contacté le dramaturge Samuel D. Hunter pour lui proposer d’en écrire l’adaptation, convaincu qu'il pourrait en tirer un film aussi passionnant qu'inédit. Le confinement a-t-il influé sur ses choix de mise en scène ? Là où 99% de ses collègues auraient brodé autour du matériau d’origine à coup de flashbacks et d’intrigues parallèles, le cinéaste a choisi l’option la plus radicale, celle d’un huis clos qui nous plonge dans le quotidien pénible de son personnage principal.