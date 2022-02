Vincent Lindon est un patron à deux doigts du burn-out dans l’impitoyable "Un autre monde"

Sur le fond, Un autre monde ne dit rien de nouveau, sinon que le libéralisme broie aussi les âmes de ses dirigeants. Pas besoin d’être abonné à L’Humanité pour piger et la démonstration serait presque indigeste si la forme n’était, une fois de plus, aussi radicale que virtuose. Brouillant un peu plus la frontière entre écriture et improvisation, Stéphane Brizé orchestre avec brio la confrontation entre acteurs confirmés et novices pour un maximum de réalisme.

Dans ce tourbillon où les réunions au sommet bousculent les petits moments de l'existence, et où les non-dits ont autant d’importance que les grands discours, Philippe Lemesle est un capitaine qui tangue, qui doute, qui vacille et qui encaisse les coups jusqu’au point de rupture. Comme souvent Vincent Lindon n’a besoin que d’un regard pour vous convaincre qu’il a toute la misère du monde sur les épaules et que la détresse de son personnage est aussi la vôtre.