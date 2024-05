CINÉMA - Dans "Blue et Compagnie", les amis imaginaires de notre enfance prennent vie

Sur les écrans, le film très attendu "Blue et Compagnie" sort mercredi 8 mai en salles. Il s'agit d'un mélange de réel et de dessin animé, qui a pour sujet les amis imaginaires de notre enfance.

"Salut ! Je suis un AI, un ami imaginaire, je suis Blue !", lance l'énorme boule de poil dans la nouvelle production de Paramount, "Blue et Compagnie". Dans ce film, contrairement à une croyance trop répandue, les amis imaginaires existent bien... Ils ont juste été oubliés par les enfants devenus adultes. Dans le long-métrage du réalisateur John Krasinski, en salles le 8 mai prochain, il est donc question de ces milliers d'amis imaginaires laissés sur le carreau.

Moi, je suis fils unique, donc je me suis retrouvé à avoir plutôt des centaines de figurants imaginaires pour créer des histoires José Garcia

Heureusement, une petite fille nommée Bea, qui donne la réplique à Ryan Reynolds (connu pour son rôle dans Deadpool), les découvre et décide de les aider en reconnectant chaque enfant à son ami imaginaire oublié. L'ami imaginaire star du film, c'est Blue, doublé en français par un artiste inspiré : José Garcia. "Moi, je suis fils unique, donc je me suis retrouvé à avoir plutôt des centaines de figurants imaginaires pour créer des histoires", se remémore l'acteur.

La star féminine s'appelle Blossom, et est quant à elle doublée par Mylène Farmer. "Plonger dans le thème de l'enfance est vraiment un thème qui me tient à cœur. J'avais moi-même écrit un livre qui s'appelait "Lisa-Loup et le conteur" qui reprenait cette thématique de l'ami imaginaire", confie la chanteuse. La question est universelle et très sérieuse : une récente étude affirme en effet que 50% des enfants ont un ami imaginaire.

