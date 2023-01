Date de sortie, scénario, casting : tout ce qu’on sait déjà sur "Avatar 3"

Pendant que les spectateurs continuent à découvrir le deuxième volet – plus de 8 millions en France – les plus accros ont déjà les yeux tournés sur le suivant, dont la sortie est d’ores-et-déjà programmée chez nous le 18 décembre 2024 par Disney, deux jours avant les Etats-Unis. Et pour cause : ce Avatar 3 encore très mystérieux a été tourné dans la foulée de son prédécesseur, entre septembre 2017 et décembre 2020 entre Los Angeles et la Nouvelle-Zélande. Il s’agit de garder le rythme puisque Avatar 4 et Avatar 5, déjà en cours de production, sont programmés pour Noël 2026 et Noël 2028.