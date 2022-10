Henry Cavill confirme le retour de son Superman : "Ce n’est qu’un avant-goût de ce qui arrive"

Le Britannique est devenu Superman une première fois pour Man of Steel en 2013 avant de reprendre son rôle dans Batman v. Superman : l’aube de la justice et Justice League. "Je voulais vous remercier pour votre soutien et votre patience, je vous promets qu’ils seront récompensés", insiste Henry Cavill. Sans rien dévoiler de plus sur l’avenir du double de Clark Kent. Aura-t-il droit à une suite de ses aventures en solo ou se retrouvera-t-il à nouveau face à d’autres super-héros ? Les fans de DC vont devoir s’armer de patience. Avec la certitude, cette fois, que leur champion ne s’envolera pas sans jamais revenir.