De "Tirailleurs" à "Barbie" en passant par "Indiana Jones 5": ces 23 films vont faire parler en 2023

Plus endurants que les bolides de Vin Diesel, les célèbres aliens mécaniques d’Hasbro s’offrent un nouveau tour de piste. Ce sera le tout premier sans Michael Bay, leur pilote historique. C’est le jeune Steven Caple Jr qui a pris les commandes de la franchise avec de jeunes comédiens entourant les gentils Autobots et les vilains Decepticons. Sous-titré Rise of the Beasts, ce nouveau volet se déroulera dans les années 1990 sur fond de hip-hop vintage. Why not.