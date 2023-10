Disparition de l'acteur Henri Serre, l'amant de Jeanne Moreau dans "Jules et Jim" de François Truffaut

Film culte de la Nouvelle Vague, Jules et Jim est également entré dans la légende du Septième art grâce à la chanson "Le tourbillon de la vie", écrit et composée par Serge Rezvani qui incarnait le personnage d’Albert, le guitariste. Une petite merveille que Vanessa Paradis allait reprendre des années plus tard sur la scène du Festival de Cannes en hommage à Jeanne Moreau. Cette dernière est décédée en 2017 à l'âge de 89 ans.