L'acteur Michael Lerner, connu pour ses rôles dans "Barton Fink" et "Godzilla", est mort à l'âge de 81 ans

C’était un second rôle incontournable du cinéma américain. Nommé aux Oscars pour son rôle de producteur à l’ancienne dans le génial Barton Fink des frères Coen, l’acteur Michael Lerner est décédé à l’âge de 81 ans. Une triste nouvelle annoncée par son neveu, le comédien Sam Lerner, qui ne précise pas les circonstances de son décès. "C’était le gars le plus cool, le plus confiant, le plus talentueux", écrit-il sur Instagram.