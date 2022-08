Comment Groot est devenu la mascotte favorite de Marvel

"Il se passe moins de huit ans pour que le personnage soit propulsé au cinéma, c’est assez rare", rappelle Arnaud Tomasini. À l’issue du film, Groot – doublé par le colosse Vin Diesel en VO - se sacrifie pour mieux renaître. "Le principe de le voir mourir et se reformer à partir d'une branche ou d'un bourgeon était déjà bien présent dans les comics. Mais la première fois, il conserve sa tête d’adulte même en miniature". Sur grand écran, le Groot 2.0 revient avec un visage presque poupon, loin du design "plus touffu, plus boisé et plus effrayant" des comics. Un héros tout mignon qui va vite devenir l’allié préféré des plus jeunes.