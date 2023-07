Avec "Le Manoir Hanté" de Disney, le réalisateur Justin Simien espère "créer de nouveaux fans d’horreur"

Biberonné au cinéma d’horreur et ancien opérateur d’attractions chez Disneyland pendant ses études de cinéma, Justin Simien fait se rencontrer deux mondes qu’il connaît bien dans un film sans doute trop effrayant pour les plus jeunes mais jamais aussi réussi que lorsqu'il traite avec délicatesse le deuil de ses héros. Après une avant-première fantôme privée de ses acteurs en raison de la grève à Hollywood, le cinéaste américain de 40 ans a répondu à nos questions en visio depuis Londres à la veille de la sortie du Manoir Hanté, qui prend la suite de la saga Pirates des Caraïbes et de Jungle Cruise, eux aussi inspirés par une attraction.

En voyant apparaître Owen Wilson dans son costume de prêtre, on se dit qu’il y a forcément un piège… Vous vous êtes dit la même chose quand Disney vous a approché avec ce scénario qui semblait écrit pour vous, vous l’ancien opérateur d’attractions chez Disneyland dont une partie de la famille est originaire de Louisiane ?

Je me suis dit qu’il y avait un piège en effet (il rit) ! Quand j’ai reçu le scénario la première fois, je n’ai pas vraiment compris. Tout ce que vous avez dit est vrai, mais je n’avais pas ça en tête. Je me suis dit qu’ils avaient déjà fait ce film. Qu’est-ce que celui-ci allait donc faire différemment ? La différence, c’est Katie Dippold, la scénariste. C’est un génie, elle est brillante, si drôle mais en même temps un peu sombre. Je me retrouve dans cette énergie. Je suis moi-même un enfant qui a eu des débuts tristes et difficiles, et qui a utilisé l’humour pour tracer mon chemin. J’ai eu envie de protéger sa vision et heureusement, le studio était d’accord avec moi parce qu’ils n’ont pas arrêté de me demander de revenir !

Avez-vous travaillé avec les Imagineers, les concepteurs des attractions chez Disney, pour choisir les éléments du célèbre manège qui figureraient dans le film ?

On s’est baladé dans l’attraction avec eux mais au final, la décision nous est revenue. Le décorateur Darren Gilford, le directeur de la photographie Jeffrey Waldron, le créateur de costumes Jeffrey Kurkand et moi-même avons dû trouver comment transformer cette attraction en film. Nous avions tous la même philosophie : restons aussi fidèles que possible à l’attraction. Il fallait que ça soit au service de l’intrigue. Lorsque ce n’était pas le cas, il a fallu faire quelques modifications mais toujours en commençant par le matériel source.