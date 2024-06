Neuf ans après un premier volet qui a conquis 4 millions de Français en salles, les émotions de la petite Riley doivent faire de la place aux affres de l’adolescence. La redoutée Anxiété débarque avec fracas au cinéma ce mercredi 19 juin accompagnée d’Envie, Ennui et Embarras. Le directeur artistique de Pixar Pete Docter et sa voix française Dorothée Pousséo nous racontent comment ils ont donné vie à ce personnage au final très attachant.

Rarement la virulence de l’adolescence n’aura été aussi bien imagée. Une boule de démolition, un temps chanté par Miley Cyrus dans "Wrecking Ball", venue détruire l’univers d’un des films Pixar les plus appréciés du public. L'un des plus ambitieux aussi. Neuf ans après une première aventure couronnée d’un Oscar, Vice-Versa 2 prend la relève en faisant littéralement table rase du centre de contrôle des émotions de la jeune Riley, désormais âgée de 13 ans.

"On va tout casser", lançait un groupe d’ouvriers du bâtiment, tronçonneuse et bâtons de dynamite en main, dans la toute première bande-annonce. Il fallait au moins ça pour modifier la console permettant de gérer les réactions de la fillette. Sauf que cette fois, Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût ne sont plus les seuls aux manettes.

Anxiété me fait penser à des angles très nets et à beaucoup de mouvements Pete Docter

Surpris par le succès grandissant de Vice-Versa "des années après sa sortie", Pixar a pris le temps pour mettre une suite en route. L’idée de "faire de l’anxiété le personnage principal" est née dans l’esprit de Kelsey Mann, réalisateur choisi par son prédécesseur Pete Doctor. "Il voulait parler de ce qui se joue à la puberté, et pour certains à l’âge adulte, face à cette voix qui dit : 'Je ne suis pas assez bon'. Comment combattre ça ? Qu’est-ce que cela signifie ?", se souvient pour TF1Info le papa du premier film qu’il avait co-écrit et co-réalisé, devenu depuis le directeur artistique de Pixar.

Anxiété fait le voyage accompagnée d’autres émotions ravageuses, Envie, Ennui et Embarras. Mais c’est elle qui mène la danse, rongée par un stress communicatif qui transpire de ses pores orange. "En tant qu'animateurs et cinéastes, nous essayons d'entrer dans la peau du personnage et de comprendre ce qu’il ressent. C’est l'une des clés de ce film. Quand je suis en colère, qu'est-ce que je ressens ? J'ai chaud, je me sens rouge, je sens le feu en moi. Ok, alors peut-être que c'est comme ça que ça se passe", nous détaille Pete Docter.

La même réflexion a été reprise pour Anxiété. Tout chez elle est un clin d’œil à la crispation qu’elle inspire. "Elle me fait penser à des angles très nets et à beaucoup de mouvements. Dans le film, vous la verrez apparaître de ce côté du cadre, puis dans un autre et encore un autre. Elle peut être partout où elle en a besoin", ajoute-t-il. Ses cheveux attachés en palmier "semblent avoir pris un coup de jus".

Nous voulions en trouver le côté amusant, car il ne s'agit pas d'un projet scientifique. Ce n'est pas un devoir à l'école Pete Docter sur la représentation de l'anxiété dans "Vice-Versa 2"

Ses yeux globuleux sont là pour "montrer qu’elle est en alerte, consciente de ce qui se joue autour d’elle et de ce qui pourrait se produire ensuite". Car dès son arrivée, Anxiété martèle que sa mission est de "protéger Riley de tous les dangers qu’elle ne voit pas venir". Une définition facilement compréhensible par les enfants, qui forment une grande partie du public de Pixar.

"Nous voulions en trouver le côté amusant, car il ne s'agit pas d'un projet scientifique. Ce n'est pas un devoir à l'école. Ça doit être drôle et on doit pouvoir s’y identifier", insiste Pete Docter, relatant que des psychologues et des psychiatres ont aidé les équipes à affiner leur concept. "L’anxiété n’est pas qu’un vilain défaut. Elle apporte effectivement ce recul", acquiesce Dorothée Pousséo qui double ce personnage électrique en français.

PIXAR

"Quand on est anxieux, on se dit : 'Mais si ça ne se passe pas comme ça, qu’est-ce qui va en découler ?'. Maintenant si cette émotion prend trop le dessus, on ne fait plus rien !", prévient-elle. "C’est vrai que c’est très justement un sentiment qui arrive plus à l’adolescence. Je dirais aux enfants que c’est ce qu’ils ressentent quand ils appréhendent un examen de danse ou autre. C’est ce moment-là à leur petite échelle", poursuit celle qui succède à l’Américain Maya Hawk (Stranger Things) sans temps mort.

C’est le point le plus simple de mon personnage parce que j’ai tendance aussi à parler très vite dans la vie, et encore là je me contiens ! Dorothée Pousséo, voix française d'Anxiété

Avec Anxiété, tout se déroule en accéléré. Que ce soit sa prise de décision, ses déplacements ou même son débit de parole que les autres émotions ont parfois du mal à suivre. "C’est le point le plus simple de mon personnage parce que j’ai tendance aussi à parler très vite dans la vie, et encore là je me contiens ! Je pense que c’est ce qui a amené Disney-Pixar à penser à moi pour ce film", remarque Dorothée Pousséo, spécialiste du doublage qui prête notamment sa voix à Margot Robbie, la star de Barbie. "Parfois, ce dynamisme prenait le pas sur le côté anxieux. C’était un peu paradoxal, révèle-t-elle. Il fallait que je sois extrêmement énergique mais j’avais aussi tendance à me laisser dépasser et être plus Joie, ce qui est davantage mon tempérament. Il a fallu revenir à la peur et l’anxiété, mêler tout ça".

Ce même paradoxe devrait accompagner la réception du personnage d'Anxiété par le public, entre rejet et attachement. À l’image des précédents Pixar, ce Vice-Versa 2 permettra d’ouvrir des discussions entre les générations, cette fois sur le délicat sujet de la santé mentale. Qu’un film d’animation vienne mettre en lumière l’importance de communiquer et d’échanger sur ce qui se joue dans nos têtes n’est qu’un rappel de toute la poésie d’utilité publique entourant chacune des productions de ce studio. Le fait que son petit dernier arrive en salles à une période des plus anxiogènes dans l’Hexagone n’est lui qu’un heureux hasard.

>> Vice-Versa 2 avec les voix d’Adèle Exarchopoulos, Marilou Berry, Mélanie Laurent, Dorothée Pousséo, Gilles Lellouche et Pierre Niney – au cinéma le 19 juin