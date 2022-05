"Doctor Strange 2" : Elizabeth Olsen, héroïne de feu d’un réjouissant Marvel sanglant

Stephen Strange vient demander l’aide de Wanda pour réparer ce qu’il a déréglé dans Spider-Man : No Way Home. Le danger est partout depuis que les différentes réalités parallèles qui façonnent le monde sont poreuses. Et ce n’est pas America Chavez, la nouvelle recrue du MCU capable de voyager d’un monde à l’autre, qui dira le contraire. Voilà tout ce qu’on acceptera de vous révéler sur l’intrigue de ce Doctor Strange 2. Moins vous en saurez, plus vous profiterez des diverses surprises qui ponctuent le film.