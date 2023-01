Du sang, du jazz et des larmes : le film "Babylon" nous a mis KO

À l’ère des vidéos TikTok qui disparaissent de nos cerveaux aussi vite qu’elles ont été tournées, ce genre de mise en scène méticuleuse et virtuose passe sans doute au-dessus de la tête de la plupart des jeunes spectateurs pour qui le cinéma est un média d’autrefois. C’est dommage car sur le fond, Babylon tient un discours aussi actuel que passionnant sur la fabrication des icônes populaires, quelles que soient l’époque et la taille de l’écran.

Dans un registre plus truculent que Blonde d’Andrew Niccol, mais tout aussi lucide, le film de Damien Chazelle montre comment l’industrie des images aspire les talents, les transforme, les portes au firmament et les recrache lorsqu’elle décide de tourner la page pour répondre à la demande d’un public sans cesse en quête de nouveauté. Comme Marilyn Monroe, Jack Conrad et Nellie LaRoy sont nos victimes consentantes et ça ne fait ni plaisir à entendre, ni à voir dans ce grand film déjà maudit qui aurait pu s’appeler Once Upon A Time in Hollywood. Dommage, c’était déjà pris.

>> Babylon de Damien Chazelle. 3h09. Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Tobey Maguire. En salles