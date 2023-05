Dua Lipa, Ryan Gosling… Le film "Barbie" et sa BO folle seront-ils le phénomène de l’été ?

Et puis au milieu de ces artistes, présentés comme des "Barbie et des Ken", un nom surprend : celui de Ryan Gosling, l’interprète de la poupée masculine créée par Mattel. L’acteur américain, dont le look blond platine du film affole Internet depuis des mois, a semble-t-il enregistré un morceau spécial. Un retour à la musique après le jazzy La La Land, qui lui avait valu une nomination aux Oscars il y a six ans. Totalement niais, son Ken détonne dans les premières images du film qui s’ouvrira sur une parodie de 2001, l’Odyssée de l’espace. Pas de spoiler ici, la séquence se trouve dans le tout premier teaser.