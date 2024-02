Spectaculaire, intense et politique : "Dune 2" est déjà un film référence

Denis Villeneuve retrouve la planète Arrakis trois ans après une introduction presque trop contemplative à l’œuvre de Frank Herbert. Le cinéaste canadien signe une suite plus foisonnante encore, aussi épique que bluffante visuellement. Une expérience de cinéma exceptionnelle à vivre en salles dès ce mercredi 28 février.

Pour échapper aux vers en plein désert, une seule technique. "Casser le rythme" de sa démarche. Et si c’était aussi ça, le secret de Denis Villeneuve ? Le réalisateur québécois sourit et reconnaît qu’il y a bien "un changement de rythme important" entre ses Dune. "Les deux films ont une nature différente", nous glisse-t-il. "Plus contemplatif et méditatif", le premier volet sorti en 2021 a mis d’accord public et critique en portant à l’écran avec poésie un roman réputé inadaptable. Un univers sublimé grâce à un tournage en décors réels, un propos fort et un casting composé de la crème de la crème à Hollywood.

Les studios Warner Bros. ont pris le temps pour mettre en chantier cette suite qui arrive au cinéma ce mercredi 28 février après avoir été repoussée en raison de la grève qui a paralysé l’industrie l’an dernier. Une attente dignement récompensée, car Denis Villeneuve signe avec Dune : Deuxième Partie une œuvre de science-fiction référence qui fera date dans l’histoire du cinéma. "Je savais qu’il fallait que j’aille dans un nouvel espace pour moi. Il y a eu une accélération, c’était extrêmement stimulant", note le cinéaste auprès de TF1info.

Lutte de pouvoirs et miroir de l'époque

Plus ambitieux, ce film passe la seconde et se montre plus percutant encore que son prédécesseur. Le récit reprend où il s’était arrêté. Désormais installé avec les Fremen sur la planète Arrakis, Paul Atréides est prêt à venger les siens qui ont été décimés par l’ennemi. Inquiété par un avenir funeste qu’il est le seul à voir, il fera face à un dilemme vieux comme le monde mettant en balance l’amour de sa vie et le destin de l’univers. Si Timothée Chalamet gagne en gravité, Zendaya se démarque tout particulièrement à l'image de son personnage Chani, la seule à ne pas être contaminée par le pouvoir.

Timothée Chalamet et Austin Butler au combat dans "Dune 2". - Warner Bros. Pictures

Car c’est ici que réside le cœur du film, tout entier dédié aux rapports de force façonné par un pouvoir mortifère qui peut être politique, religieux et même amoureux. Écrit il y a près de 65 ans, Dune résonne comme rarement avec notre époque où les luttes de territoire et l'exploitation des ressources sont plus que jamais en cours. C’est "terrifiant", nous glisse Zendaya à propos de ce trouble miroir. Presque aussi terrifiant que la métamorphose d’Austin Butler (nommé aux Oscars pour Elvis), méconnaissable sous le crâne chauve du psychopathe Feyd-Rautha, sorte de contrepoids maléfique de Timothée Chalamet au sein d’une distribution d’exception.

Adoubé par le fils de Frank Herbert

Même en plein désert, aucun grain de sable ne vient enrayer ce film de 2h46 marqué par des séquences d’une grande intensité. Impressionnante de maîtrise, la chevauchée du ver des sables témoigne de la qualité de la mise en scène de Denis Villeneuve au plus près de ses personnages. D'une grande beauté visuellement, ce Dune 2 vibre également au rythme de la partition de Hans Zimmer pour une expérience de cinéma ébouriffante. Toujours pas convaincu ? Peut-être que Brian Herbert y parviendra.

Auteur lui aussi, le fils de Frank Herbert a pu découvrir le film en avant-première et a dit tout le bien qu’il en avait pensé sur les réseaux sociaux. "Il est gratifiant de voir l'histoire de mon père racontée avec autant de soin. Lorsque le nouveau film est combiné avec Dune : Première Partie, il s'agit de loin de la meilleure interprétation cinématographique du roman classique de Frank Herbert, Dune, qui ait jamais été réalisée", écrit-il. Qui dit mieux ?