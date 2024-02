Timothée Chalamet et Zendaya dans "Dune 2" : "C’est terrifiant que ça résonne encore aujourd'hui"

Le duo d’acteurs se reforme au cinéma dès le 28 février dans la suite de la saga épique adaptée du roman de Frank Herbet. Un nouvel film qui met l’histoire d’amour de leurs personnages, Paul et Chani, en conflit avec les évènements extérieurs. TF1info les a rencontrés avec leur camarade Austin Butler dans un palace parisien au début du mois.

Ils représentent la quintessence de la nouvelle génération à Hollywood. Un triumvirat âgé de 27 à 32 ans puissant, qui cumule deux nominations aux Oscars, un Golden Globe et deux Emmy Awards. C’est ensemble que Timothée Chalamet, Zendaya et Austin Butler ont parcouru le globe pour promouvoir Dune : Deuxième Partie. Suite très attendue de l’adaptation de l’œuvre réputée inadaptable de Frank Herbert, le film du Canadien Denis Villeneuve reprend là où le précédent s’était arrêté.

Désormais allié aux Fremen, Paul Atréides (Timothée Chalamet) fomente sa vengeance contre ceux qui ont anéanti sa famille avec l’aide de Chani (Zendaya). Leur histoire d’amour naissante sera mise à mal dans cette lutte de pouvoirs diffuse, alors que l’avenir du monde tel qu’ils le connaissent n’a jamais été aussi incertain. Un récit presque miroir de notre époque, que décortiquent pour nous ses héros.

Ce qui se joue dans Dune : Deuxième Partie nous touche de près. C’est un film qui parle de pouvoir et de la façon dont certains considèrent notre planète comme acquise quand d’autres essaient de s’approprier des terres. Comment expliquez-vous que cette histoire écrite il y a près de 60 ans résonne toujours autant aujourd’hui ?

Zendaya : C’est ce qui est le plus terrifiant et le plus troublant, le fait que ce récit résonne encore aujourd'hui. Je crois que l’auteur pensait à bien des égards que ça résonnerait dans des milliers d’années. C’est cette idée selon laquelle les êtres humains répètent les schémas sans vraiment tirer les leçons de leurs erreurs. Ces notions de cupidité, d’exploitation des ressources. Honnêtement, c’est terrifiant non ? Parce que ce sont des gens qui sont censés avoir compris et sont censés mieux faire. Ce n'est en aucun cas une utopie.

Timothée, diriez-vous que ce film est aussi le récit du passage à l’âge adulte de Paul ?

Timothée Chalamet : Oui, en partie. Je pense que le premier film est un récit plus classique du passage à l’âge adulte. Il voit son premier amour pour la première fois, il résiste à une tragédie personnelle pour la première fois. Je dirais que là, c’est un peu plus que ça. Il se retrouve projeté dans des circonstances inimaginables et trop énormes. Il ne devient pas adulte de manière traditionnelle, il le fait comme peu de personnes l’ont fait dans l’histoire de l’humanité.

Chani est le seul personnage à ne pas être contaminé par le pouvoir. Qu’est-ce que cela dit d’elle ?

Zendaya : C’est vrai, c’est très vrai. C’est pour ça qu’ils continuent à faire d’elle une boussole morale. Sa force vient aussi de son désespoir. Elle ne sait protéger que ceux qu’elle aime. C’est tout ce qu’elle sait, tout ce qu’elle peut faire. Elle n’est peut-être pas une Bene Gesserit qui peut contrôler l’esprit des gens, mais je crois que son cœur est extrêmement fort. Sa passion et sa certitude représentent tellement pour elle. Ce qu’elle pense est juste, ce qu’elle ressent est juste. Puis l'amour vient en quelque sorte contaminer ses sentiments. Ça devient alors très déroutant et difficile pour elle de trouver sa voie. En tant qu’actrice, c’était intéressant de voir ces deux aspects s’affronter.

C’était l’une des séquences les plus palpitantes à tourner Timothée Chalamet sur sa chevauchée d'un ver des sables

Austin, vous avez découvert le livre à 15 ans. Le Feyd-Rautha Harkonnen psychopathe et sanguinaire que vous interprétez dans le film est-il celui que vous aviez imaginé à la lecture à l’époque ?

Austin Butler : Non, je ne pense pas. Sur le plan esthétique, il est décrit différemment dans le livre donc je l’ai imaginé autrement. Dans le film, Feyd-Rautha a davantage de force et de pouvoir que ce que j’avais lu dans le roman. Au lieu d’être simplement complice et verbeux dans sa manière de s’exprimer, je trouve qu’il a plus une force tranquille à l’écran. Sur le plan dramatique, je pense que ça fonctionne mieux parce que ça rend Paul encore plus fort.

Vous aviez tourné le précédent film dans le désert jordanien sous des températures extrêmes. Avez-vous vécu la même chose cette fois-ci et étiez-vous préparé ?

Timothée Chalamet : J’étais mieux préparé en effet et j’ai savouré en quelque sorte. Mais je ne pense pas qu’il faisait aussi chaud cette fois-ci, notamment à Abu Dhabi. Honnêtement, je crois qu’Austin a vécu pire sur le tournage de sa scène de gladiateur à Budapest. Je n’y étais pas, mais je l’ai remarqué hier soir (lors de l’avant-première au Grand Rex, ndlr). (À Austin Butler) Quand tu nous as dit de faire attention, je m’attendais à ce que soit léger mais tu suais à grosses gouttes !

Austin Butler : Oui, c’était plus proche d’une lance à incendie !

Warner Bros. Pictures

Il n’y a pas eu une goutte de sueur dans le désert ?

Zendaya : Si, si ! On a beaucoup transpiré. J’ai aussi eu beaucoup d’acné sur le corps à force d’être enfermée dans mon costume. Ce n’est pas la chose la plus mignonne à raconter : vous transpirez, il y a du sable mais vous êtes si reconnaissant d’être là. On nous demande toujours si ce n’était pas trop dur... Bien sûr qu’il y a des aspects difficiles mais quand vous voyez Denis arriver, si heureux, cette énergie devient contagieuse et vous vous dites simplement : "Allez, on y va !".

Denis Villeneuve nous a dit qu’il y avait eu un grand silence quand il avait expliqué aux équipes comment chevaucher un ver des sables. Vous avez des conseils à nous donner ?

Timothée Chalamet : Il vous faut une posture solide, une bonne prise au sol, une bonne prise en main.

Zendaya : Et de la force dans les poignets !

Timothée Chalamet : C’était l’une des séquences les plus palpitantes à tourner. Imaginez être sur une réplique de ver des sables, avec du sable qui vole dans votre visage, pour une scène qui a une importance cruciale dans le film.

Pour moi, la validation survient quand vous rencontrez quelqu’un que votre travail aurait pu toucher d’une manière ou d’une autre Zendaya

Dans une autre scène, Paul s’adresse à son père décédé et lui dit qu’il a "trouvé sa voie". Quel a été ce moment pour vous dans votre carrière, celui où vous vous êtes dit : "J’ai trouvé ma voie en tant qu’acteur, je sais que c’est ce que je veux faire de ma vie" ?

Austin Butler : J’ai commencé le métier d’acteur très jeune, j’ai connu pas mal de hauts et de bas. Puis j’ai joué cette pièce avec Denzel Washington (The Iceman Cometh en 2018, ndlr). Être dans la salle de répétitions avec lui, un acteur que j’admire tellement depuis si longtemps, une légende ! J’ai tant appris en étant sur scène chaque soir. Ça m’a vraiment changé.

Timothée Chalamet : C’était pareil pour moi, une pièce à New York qui s’appelait Prodigal Son. Comme Austin l’a dit, ces semaines à jouer la pièce, soir après soir, à sentir l’élan créatif prendre de l’ampleur et à me sentir légitime... Pas seulement légitime mais aussi fier du travail que je faisais. C'est là que je me suis dit que je voulais faire ça pour toujours.

Zendaya : Je ne sais pas si c’est pareil pour vous mais je ne crois pas qu’il y ait toujours un moment où se dit : "Ok, j’ai trouvé ma voie. Je sais tout". Je crois qu’on se perd beaucoup et qu’on est assailli de questions demandant pourquoi on fait ce métier. Pour moi, la validation survient quand vous rencontrez une personne touchée d’une manière ou d’une autre par votre travail. Il leur est parvenu pile quand ils en avaient besoin. Je pense à mes années Disney, à tous ceux qui ont grandi avec moi. J’ai reçu beaucoup de messages d’étudiants qui me disaient : "Quand j’ai peur dans mon dortoir à la fac, je mets ta série et c’est comme si je passais du temps avec toi". C’est ce genre de choses qui donnent l’impression qu’on ne fait pas quelque chose de stupide, mais qu’on fait vraiment quelque chose.

>> Dune : Deuxième Partie avec Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Rebecca Ferguson et Léa Seydoux - au cinéma le 28 février