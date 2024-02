"Dune 2" : le jour où Timothée Chalamet, Zendaya et Austin Butler ont su qu’ils seraient acteurs

Figures de proue de la jeune génération à Hollywood, Timothée Chalamet, Zendaya et Austin Butler sont réunis dans l’un des films les plus attendus de l’année. Le trio était de passage à Paris cette semaine pour parler de "Dune 2" avant son arrivée au cinéma le 28 février. L’occasion pour nous de les interroger sur leur rapport au métier de comédien.

Ils repartent ensemble à l’assaut du box-office. Trois ans après la sortie de Dune, adaptation de l'œuvre culte de science-fiction de Frank Herbert qui a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs en salles en France, Timothée Chalamet et Zendaya sont de retour sur la planète Arakis pour une suite toujours dirigée par le Québécois Denis Villeneuve. Une deuxième partie, au cinéma le 28 février, dans laquelle Paul Atreides trouve en Chani et sa communauté des Fremen de nouveaux alliés qui l’aideront à mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Dans leur quête de justice, ils feront face à de redoutables adversaires dont Fey-Rautha, incarné pour la première fois par Austin Butler.

En promotion autour du monde pour Dune 2, ce trio d’acteurs vaut de l’or à Hollywood. Timothée Chalamet, 28 ans, a été le plus jeune nommé à l’Oscar du meilleur acteur en près de huit décennies. Ancienne star Disney, Zendaya, 27 ans, a été la plus jeune à remporter l’Emmy Award de la meilleure actrice dans un drame avant de devenir la plus jeune comédienne à remporter deux fois ce prix. Elle est aussi la première actrice noire sacrée deux fois dans cette catégorie. Quant à Austin Butler, 32 ans, il a fait sensation en se transformant en Elvis dans le biopic électrisant de Baz Luhrmann. De quoi valoir un Golden Globe, un Bafta et une citation à l’Oscar du meilleur acteur au Californien actuellement à l’affiche de la série Masters of the Air.

Leur point commun ? Tous les trois ont commencé très jeunes. À l’occasion de leur venue à Paris pour Dune 2, ils nous racontent le moment où ils ont su qu’ils avaient trouvé leur voie en tant qu’acteurs. Si deux d’entre eux ont eu le déclic au théâtre, le troisième évoque avec nostalgie ses anciennes interactions avec le public.

Leurs réponses sont à découvrir dans la vidéo ci-dessus.